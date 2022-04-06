國內連續6天本土破百例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示「疫情還沒到高峰」，有專家分析，歐洲國家疫情大約在半個月到1個月會到達高峰，再花3個月平穩下來，陳時中認為，到達高峰的時間還會更快，「台灣到現在是剛開始而已」，還需要觀察。

本土個案再增百例，全台17縣市都有確診個案現蹤。重症醫師黃軒表示，以各國疫情爬到高峰的經驗來說，大約半個月到1個月左右可以達到高峰，歐美各國幾乎花了2到3個月才平穩疫情，推估台灣這波疫情可能會比較久。對此陳時中表示，以往疫情產生大概是這樣的進程，「不過我了解到高峰的時間會更快，台灣到現在是剛開始而已，值得我們觀察。」

有媒體詢問國內目前有多少不明傳播鏈？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前國內現在比較難計算不明傳播鏈，個案數滿多，疫調重心逐漸轉移到後續匡列和個案處理，因此無法提供不明傳播鏈的精確數字。

如病例持續增加，台灣是否會比照新加坡、韓國的做法，放棄疫調及公布足跡？陳時中表示，在很多的國家在一定的壓力之下，當然是沒辦法一個一個來做，而台灣的大方向最早以前是精準疫調、擴大匡列、PCR採檢、確診者住院治療，大致上戰略是這樣；但在整體病人變多、社會量能沒辦法承擔，必然要簡化疫調、科技防疫、快篩取代PCR或交互運用，讓確診者輕重症分流，只有重症會到醫院，輕症會在檢疫所，或者是量很大的時候會啟動輕症確診者的居家照顧。