台灣「足球一哥」陳柏良日前在社群網站宣布離開中超長春亞泰的消息，讓球迷關切他是否將要回台發展。陳柏良則感謝各界關心，表示今年計畫還是留在對岸打拚，目前正與幾支對他有興趣的球隊洽談中，落腳處這幾天會確定，「請大家等候我的好消息！」

陳柏良原本效力浙江綠城，但2020年初俱樂部因年輕化通知他可以離隊找新球隊，幸好長春亞泰伸出橄欖枝，陳柏良也與亞泰在新冠疫情考驗下完成「沖超」夢想，去年則於中超取得亞冠門票，兩年下來滿滿是感激的回憶。

陳柏良透露，去年就開始和亞泰談續約，雙方都有意繼續合作，但最後因某些狀況沒能如願，「我是想在亞泰退役的！我為能穿上亞泰的球衣感到驕傲，謝謝你們，這份美好回憶將會永遠在我心中。」

從2012年加盟中甲深圳紅鑽，「登陸」發展10年的陳柏良也已滿33歲，他坦承目前中國足球大環境全面年輕化，對30歲以上的球員的確比較困難。

「但我覺得身體狀況保持得不錯，還能踢，也有幾支球隊對我有興趣。我想再為最後一份合約努力，完成自己當初設定的目標。」陳柏良透露，新東家這幾天會確定，到時候再跟大家說，「這個年紀只希望好好享受踢球的樂趣，最後了。」