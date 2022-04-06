基隆11例確診者足跡曝光 麥當勞、廟口夜市都中鏢 15:472022/04/06 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 4月6日基隆市長林右昌公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市政府6日公布11例確診個案活動足跡，基隆廟口再次名列其中。案25125則曾經到幼兒園，在4月1日前往信義區道生幼兒園與嘉里大榮，案25052曾經在4月3日上午11時40分，曾經前往愛三路麥當勞，案24348在4月4日晚間21時曾經到廟口夜市，案25013在4月1日中午12時曾經到信一路台新銀行。 4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 雲林確診者連假大啖嘉義名店 林聰明沙鍋魚頭、壺豆花入列 新北今再增4校、2幼兒園停課 累計21校受影響 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄慈善家獻愛心 揪上百家扶兒童歡樂過節 17:592022/04/05 寶島 品觀點│因應疫情 高雄市校園防疫加嚴 跨縣市活動暫緩辦理 09:112022/04/05 生活 柔道班傳播彰化又增1例確診 公布足跡確診者吃了麥當勞、燒烤、熱炒等 15:182022/04/06 生活 屏東＋1 新北情侶連假4天爽玩小琉球 確診足跡曝光 15:182022/04/06 生活 外縣市3確診者遊台中足跡曝 爽逛台中港outlet大啖燒肉 15:082022/04/06 生活 台南女打3劑疫苗確診 黃偉哲：脫口罩表演者須有PCR證明 15:532022/04/05 生活 《汽車股》和泰車駛全面電動化路途 LEXUS三車試乘體驗 13:282022/04/06 財經 台中＋5 高中生染疫學校不停課 04:102022/04/06 地方新聞 Lexus Electrified試乘活動起跑 享電動車駕馭快感 13:492022/04/06 汽車情報-汽車新聞 宜蘭清水地熱公園爆確診足跡 明緊急休園清消 17:132022/04/05 生活 基隆52所公幼開辦課後留園 減輕雙薪家庭負擔 17:202022/04/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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