基隆市政府6日公布11例確診個案活動足跡，基隆廟口再次名列其中。案25125則曾經到幼兒園，在4月1日前往信義區道生幼兒園與嘉里大榮，案25052曾經在4月3日上午11時40分，曾經前往愛三路麥當勞，案24348在4月4日晚間21時曾經到廟口夜市，案25013在4月1日中午12時曾經到信一路台新銀行。

4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

4月6日基隆市政府公布確診個案公共場所活動史。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）