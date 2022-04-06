新北市長侯友宜今找來七家醫院舉行在宅照顧研商會議，侯友宜說，主要分為前端醫療院所支援，與後端居家關懷中心，以家戶為單位，針對輕症、無症狀與親密接觸家人，經評估適不適合在宅照顧，並由七家專責指揮醫院作為中心點，確保分區、分級醫療，搭配居家關懷中心生活支援，讓大家在家安心獲得照護。

侯友宜說，新北去年有在集中檢疫中心啟動虛擬病房，會以科技方式將29行政區畫分為7大區，分別由亞東、雙和、淡馬、慈濟、土城醫院、輔大醫院、新北聯醫負責。

若確診者有相對問題，居家關懷中心也要全方位透過社會、環保、警察、與民政體系等鄰里系統支撐，包括怎麼後送、怎麼處理生活大小事等，確保醫療量能支撐中重症患者。

侯友宜也說，為建立在宅照顧觀念，一定要跟鄰里充分溝通，互相包容、體諒，在未來確診大量出來時，能得到社區鄰里支持，「沒有人願意確診」，需要關懷支持力量，採取方式也要跟去年有所不同。

新北市衛生局長陳潤秋表示，在宅照顧規畫內容為針對65歲以下的輕症、無症狀且沒有慢性病的確診者，分生活照顧、醫療照顧 ，七家專責醫院24小時接受諮詢，下面會有衛生所、醫療院所配合，搭配智慧照護平台，有必要啟動遠距醫療，並建立綠色通道後送。