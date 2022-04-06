《華燈初上》編劇洪立妍表示，第四季內容仍在集思廣益，要劇本內容夠好才開拍。（尖端出版提供）

《華燈初上》戲劇引發全民「緝凶」，不僅將衍生實境節目，影視改編小說也順勢推出！編劇群之一的洪立妍接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈電話專訪，不只替被黑化的「蘇媽媽」平反，也透露第三性公關「寶寶」原先只是配角，確定由吳慷仁飾演才立刻加戲；吳慷仁為寶寶設計活靈活現的小動作，洪立妍大讚「如果劇本的寶寶是70分，那吳慷仁應該有110分吧」!

《華燈初上》靈感源於《紅玫瑰白玫瑰》，以兩種不同女性之間的情誼擴充整個故事，洪立妍替蘇慶儀角色感到可惜，認為蘇若不是在第一季就被賜死，她與蘿絲媽媽應該有機會和好，「蘇媽媽真的不是壞人，她一直想當好人的」，因為蘇成長背景複雜，她努力想維持人前尊嚴與優雅姿態，卻一再被現實打倒。

全24集的華燈初上暫時播畢，當中仍有些未敘明的情節，洪立妍也替劇迷解惑，原來蘇慶儀曾經救過檜木一命！這段故事發生在蘿絲媽媽坐牢期間，說明蘇媽媽進入「光」工作的原因；至於蘇媽媽是否曾懷過何予恩的孩子？洪立妍則認為答案沒有一定，要看觀眾對愛情的信仰是持正面或反面，吳怡霈反問「如果我看完覺得蘇沒有懷何予恩的孩子，會覺得我很黑暗嗎？」，洪立妍則笑出聲回答「不會！因為我的答案也是沒有。」

此外，相較於大家熟知的劇名《華燈初上》，洪立妍與編劇群則替《華》起了「眾生皆有病」的小名，劇中的酒店命名為「光」，則因為光能照出背後的影子，凸顯事出必有因；至於第四季的進度如何？洪立妍雖表示「不好說」但也沒把話說死，表示工作人員目前仍持續集思廣益，劇迷們還可以再期待華燈宇宙新的發展。