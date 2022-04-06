南韓媒體近日披露，三星考慮在旗下高階手機採用聯發科的行動處理器，代表聯發科將首次打進三星高階手機的供應鏈，過往聯發科的處理器多使用在三星的中階手機，有專家也點出三星處理器的問題，需要在良率及性價比上展現競爭力。

BusinessKorea報導，三星先前就有跟聯發科合作的經驗，中階手機Galaxy A 系列的機款就是採用聯發科的處理器，近期傳出三星正在考慮在Galaxy S22 Fan Edition和Galaxy S23等高階智慧型手機搭載聯發科的行動處理器，並在今年下半年推出。

報導認為，若三星此舉成真，代表三星自家生產的Exynos處理器會失去更多的市佔率，根據市場調查機構Strategy Analytics數據顯示，去年聯發科在行動處理器的市佔為26.3%，僅次於高通的37.7%，蘋果和三星電子分別為26.0%及6.6%。

報導點出，聯發科在400美元以下的中低價位智慧手機行動處理器市場中脫穎而出，其處理器總出貨量約有95%用在中低價位的智慧手機，不過，聯發科年初發布的新一代高階處理器天璣9000獲得好評，預計將瞄準高階市場。

報導分析，聯發科盼藉著與三星合作的機會增加市佔，另一方面卻顯示，三星的Exynos系列行動處理器確實遇到麻煩，就目前的狀況來看，有業內人士認為，即使三星採用目前最先進的製程技術，但需要在良率及價格上展現出競爭力，才能使三星Exynos系列行動處理器成為高性價比的產品。