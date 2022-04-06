有著混血美貌的女神許瑋甯，2021年與男神邱澤合作電影《當男人戀愛時》，感情悄悄萌芽，兩人從戲裡愛到戲外，同年12月兩人宣布登記結婚，讓粉絲們又驚又喜，外界一片祝福聲，而婚後夫妻倆的一舉一動備受關注，昨天許瑋甯在社群分享了自拍照，婚後狀態曝光，美到讓眾人驚艷。

許瑋甯與邱澤合作《當男人戀愛時》，電影賣座不但締造雙方演藝事業新高峰，兩人更因為這部作品而收穫了愛情，於去年底閃電結婚，讓眾人感動不已，之後也相當關心他們的孕事，而在婚後2個月，許瑋甯突然宣布全面停工到年中，因此被揣測很可能是要全心投入備孕，甚至瘋傳她已經懷孕，但她本人親自解答：「目前真的是沒有耶！」，經紀人則透露後續工作一直有在陸續安排，許瑋甯就只是好好休個假，目前6到8月的工作行程已經排滿滿。

而許瑋甯停工期間，仍持續更新社群，可以發現女神真的就只是開啟渡假模式，藉著好好過日常的每一天，來給自己的身心充電，邱澤也說現在有老婆照顧著，生活很幸福，適逢清明連假，許瑋甯昨天(4/5)在IG曬出3張自拍照，照片中她穿著駝色毛衣搭配黑色棒球帽，小露了香肩，臉上則畫著簡單不失精緻的妝容，對著鏡頭露出微笑。

許瑋甯這幾張日常自拍照美出了新高度，眾人紛紛表示女神婚後有了愛情的滋潤，美貌更加升級，這張自拍照完美展現何謂「絕世美顏」，僅po出一天時間就狂吸超過13萬讚，眾人不禁驚豔直呼「怎麼可以那麼美啦」、「邱太太越來越美了，妳家的男神也是越來越帥，喔…真受不了你這兩夫妻」、「天啊 為什麼我不是辣個男人」、「好漂釀，扯！」。