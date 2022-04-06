jpp-KY經寶精密（5284）傳來營收捷報，公司連續三個月營收突破泰國工廠二十幾年新紀錄，3月營收創下1.59億泰銖的佳績，較去年同期的1.37億泰銖成長15.89％，到目前為止第一季累計4.52億泰銖也是公司成立以來，開春第一季最好的成績，雖然新台幣依舊強勢，泰銖換算成新台幣公告的成長會被低估，但是3月營收新台幣1.36億元，仍創下上市以來月營收最高紀錄，較2月份營收及去年同期的1.27億成長7.7％。

jpp-KY表示，3月營收再度得以突破的原因，除了伺服器、智慧型咖啡飲料機的持續暢旺，鞏固營運基本盤，主要受惠於航太製造的復甦力道強勁，3月航太營收一舉回到七成以上的水準，一掃原本烏俄戰爭所帶來的陰霾，除了航太製造的營運轉強，伺服器方面公司也正在積極布建新的生產規劃，最快下半年就可以開始進行少量生產，今年4～5月的泰國潑水節原為淡季循環，也有機會維持一定的營運熱度，形成淡季不淡的趨勢。