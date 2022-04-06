新北市1日至5日共17校1幼兒園受疫情影響停課，新北市教育局指出，新北今新增115例確診，6日受影響學校共新增4校2幼兒園，皆為班級停課，包含土城區1國小、1幼兒園、永和區1國中、1國小、新莊區1國小、瑞芳區1幼兒園，累計共21校3幼兒園。

教育局表示，三峽區某國小疫情延伸個案部分，今統計停課學校維持4校1園（2國小、1國中、1高中、1所幼兒園），今日共新增師生及家人38人確診。停課部分將依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，1 班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天、1校2班以上有師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校停課10天；期間進行線上授課。

教育局表示，學校落實防疫措施，學校教職員工生一律全程戴口罩、用餐使用隔板、生病不上學(班)、校內集會活動、會議採線上辦理、連假結束上課前各校校園及交通車完成清消、國小校園室內場地暫停租借、遊具不對外開放、訪客入校必須施打2劑疫苗、鼓勵教職員工完成施打3劑及年滿12歲學生完成施打2劑疫苗。