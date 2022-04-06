是方電訊3月及Q1營收 創歷史新高 15:442022/04/06 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 是方電訊（6561）6日公布3月營收2.62億元，相較去年同期成長13.74％，累計第一季營收7.49億元，年成長8.71％，3月及第一季營收均創下歷史新高，主要受惠於雲端、IDC業務營收增加，後疫情時代，企業加速數位化，以及國際客戶增加在台灣雲端及IDC機櫃的需求所帶動。 是方電訊6日股價以276元平盤收盤。 近日國內疫情升溫，是方電訊表示，上周四該公司已宣布再度啟動分流上班制度因應此波疫情。 AWS雲端創新 打造數位護國群山 後疫時代 資料中心華麗轉型 #是方電訊 #第一季營收 #雲端 #IDC #創歷史新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林口智能衛生所開幕 健康數據上雲端 04:102022/03/25 地方新聞 大學光 連兩年賺逾半股本 04:102022/04/01 證券．權證 鈞興捷流科際 去年獲利攀峰 04:102022/03/31 證券．權證 高雄AWS雲端創新中心揭牌 打造數位護國群山 11:452022/03/30 寶島 打炒房見效了！ 房貸餘額年增率 連兩月下滑 04:102022/03/26 財經要聞 加速發展AIoT及5G生態圈 華碩 砸5.4億投資台智雲 04:102022/03/25 產業．科技 華航新推雲端書坊 閱讀《中國時報》零時差 10:312022/03/29 生活 1-2月統一發票千萬獎號出爐 雲端發票獎暴增到165萬組 13:322022/03/25 財經 《半導體》M31獲益華雲端助攻 IP上市時間5倍快跑 11:582022/04/01 財經 華航雲端書坊上線 搭機免費看《中時》 04:102022/03/30 生活新聞 中信衝金融創新 亞太獲大獎 04:102022/03/25 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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