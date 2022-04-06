是方電訊（6561）6日公布3月營收2.62億元，相較去年同期成長13.74％，累計第一季營收7.49億元，年成長8.71％，3月及第一季營收均創下歷史新高，主要受惠於雲端、IDC業務營收增加，後疫情時代，企業加速數位化，以及國際客戶增加在台灣雲端及IDC機櫃的需求所帶動。

是方電訊6日股價以276元平盤收盤。

近日國內疫情升溫，是方電訊表示，上周四該公司已宣布再度啟動分流上班制度因應此波疫情。