民進黨中常會，邀請台灣民主實驗室理事長沈伯洋以「俄烏戰爭：台灣的準備與中國的入侵」為題專案報告；據了解，會中有中常委提到「在地協力者」指出，台灣目前三大幫派竹聯幫、四海幫及天道盟；竹聯、四海幫原本政治立場就必較傾中，也就算了，但現在連本土的天道盟，也有傾中現象。

民進黨發言人周江杰會後轉述身兼黨主席蔡英文聽取報告後裁示，未來認知作戰的攻擊只會越來越強，也會無孔不入，必須要更加謹慎，不能掉以輕心。

周江杰轉述，多年來，台灣身處認知作戰的一級戰區，境外勢力利用錯假訊息操控爭議輿論，試圖造成台灣社會的動盪。

總統說，境外勢力透過各種管道，系統性製造國內的衝突，影響台灣民心士氣，必須要加強防範境外勢力與在地協力者裡應外合的認知作戰。只有即時澄清、增強免疫力，和持續團結，才能減少錯假訊息的操作空間。

總統表示，認知作戰是一場看不見敵人的無煙硝戰爭，只有平時培養識別媒體假訊息能力，防範輿論分化，才能不受干擾。我要再次強調，從俄羅斯入侵烏克蘭事件，除了積極從中學習、提高民眾警覺、強化自我信心，更要展現台灣韌性，才能守護台灣得來不易的民主自由。

報告者提到，台灣目前面臨最大挑戰，包括假消息及在地協力者被滲透等，這些要如何面對；因為現在有混合戰，就是讓戰時及非戰時界線模糊；據轉述，今天有三位中常委會中提到黑道、宮廟等，還包括所謂「在地協力者」如何定義？偵測到之後該怎麼辦等問題指出，四海幫跟竹聯幫就算了，本土的天道盟比較尷尬。

因為今天報告提到俄烏戰爭，台灣未來戰時的因應跟準備；據轉述，有中常委也提到有關第五縱隊透過台灣宗教、村里長，這樣滲透方式會影響未來國安問題，希望主席能重視，並建立防範機制，其實國外對於相關團體，也有很多登記制，涉及到某方面，可以登記列冊並作為管理、追蹤，也不會造成民眾誤解。

有中常委還說，台灣也有遇疑似敵國利用台灣村里長代表、助理被招待到中國；在地方有時會看到有一些人，會張貼一些相關政治主張，這些人雖然不是地方人士，也不是地方黑道，但都有嫌疑，他們很擔心這也是第五縱隊滲透手段，相關單位有必要去了解，提早因應防範，不然等到作戰時，可能會來不及。

對於「在地協力者」介於政治跟宗教之間，據轉述，有中常委說，會中提到台灣三大幫派，竹聯幫、天道盟及四海幫，現在連本土的天道盟，也有傾中狀況，但是年輕人大部分還是愛台灣。