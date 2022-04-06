台北市長柯文哲於台北時間4月5日晚間與美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席席瑞斯(Albio Sires)進行視訊，就城市交流、2022年防疫模式及2050淨零碳排放等議題交換意見，柯文哲也提及在國家安全上，美國是台灣最重要的夥伴。
席瑞斯曾任美國紐澤西州眾議院議長，也是現任美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席，多次發起、連署友台議案，柯文哲昨率北市府涉外事務總監周台竹、副執行長益子翔及團隊成員與席瑞斯視訊，雙方討論熱烈，長達1小時。
柯文哲對於席瑞斯過去16年來在雙邊貿易協定、台灣關係法和軍售等方面，長期堅定的支持台灣，表達感謝之意；柯亦提及在國家安全上，美國是台灣最重要的夥伴。
柯文哲提到，因COVID-19疫情已經2年沒有出訪，但作為台灣首都市長，希望能透過城市間的交流加強台美關係，未來如有機會訪美，想親自拜會席瑞斯及其他友台議員，當面感謝他們對台灣的支持。
席瑞斯透露，3月30日才發起聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），席瑞斯對台灣的支持，讓柯文哲相當感動。
去年柯文哲透過視訊與休士頓、亞特蘭大和奧克拉荷馬三座城市市長交流，在經貿、文化的連結都有很好效果，今年將與更多美國城市往來，此次與席瑞斯眾議員會談主題包括如何在兼顧防疫下重開邊境、2050淨零碳排放、以及產業數位化轉型。
柯文哲說，台北排碳污染源主要來自建築和交通，佔90％以上，規畫自本年起每年更新3％公共建築，並加大推動綠色交通，盼席瑞期議員能協助引進優質、專業的美國廠商，與台北合作實現2050淨零碳排放、以及推動台北市產業數位轉型等目標。
席瑞斯對於柯文哲的訪美計畫表示高度歡迎，也樂意協助相關的行程安排，在淨零碳排放方面，美國與台北的淨零路徑規劃相仿，願促成雙邊商業合作機會。
談到烏俄戰爭時，柯文哲分享台北市政府設立民主之牆聲援烏克蘭、快速籌措30萬歐元給姊妹市華沙因應烏克蘭難民危機，席瑞斯對於北市能掌握國際資訊快速反應表示高度肯定，也分享了美國當局對於烏克蘭的人道救援行動，希望戰爭能早日結束。
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