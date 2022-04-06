台北市長柯文哲與美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席席瑞斯視訊。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長柯文哲於台北時間4月5日晚間與美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席席瑞斯(Albio Sires)進行視訊，就城市交流、2022年防疫模式及2050淨零碳排放等議題交換意見，柯文哲也提及在國家安全上，美國是台灣最重要的夥伴。

席瑞斯曾任美國紐澤西州眾議院議長，也是現任美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席，多次發起、連署友台議案，柯文哲昨率北市府涉外事務總監周台竹、副執行長益子翔及團隊成員與席瑞斯視訊，雙方討論熱烈，長達1小時。

柯文哲對於席瑞斯過去16年來在雙邊貿易協定、台灣關係法和軍售等方面，長期堅定的支持台灣，表達感謝之意；柯亦提及在國家安全上，美國是台灣最重要的夥伴。

柯文哲提到，因COVID-19疫情已經2年沒有出訪，但作為台灣首都市長，希望能透過城市間的交流加強台美關係，未來如有機會訪美，想親自拜會席瑞斯及其他友台議員，當面感謝他們對台灣的支持。

席瑞斯透露，3月30日才發起聯名致函拜登政府，呼籲邀請台灣參與「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF），席瑞斯對台灣的支持，讓柯文哲相當感動。

去年柯文哲透過視訊與休士頓、亞特蘭大和奧克拉荷馬三座城市市長交流，在經貿、文化的連結都有很好效果，今年將與更多美國城市往來，此次與席瑞斯眾議員會談主題包括如何在兼顧防疫下重開邊境、2050淨零碳排放、以及產業數位化轉型。

柯文哲說，台北排碳污染源主要來自建築和交通，佔90％以上，規畫自本年起每年更新3％公共建築，並加大推動綠色交通，盼席瑞期議員能協助引進優質、專業的美國廠商，與台北合作實現2050淨零碳排放、以及推動台北市產業數位轉型等目標。

席瑞斯對於柯文哲的訪美計畫表示高度歡迎，也樂意協助相關的行程安排，在淨零碳排放方面，美國與台北的淨零路徑規劃相仿，願促成雙邊商業合作機會。

談到烏俄戰爭時，柯文哲分享台北市政府設立民主之牆聲援烏克蘭、快速籌措30萬歐元給姊妹市華沙因應烏克蘭難民危機，席瑞斯對於北市能掌握國際資訊快速反應表示高度肯定，也分享了美國當局對於烏克蘭的人道救援行動，希望戰爭能早日結束。