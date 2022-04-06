許多人會用在身上刺青來紀念人生中重要的人事物，我們經常看到人們將已故的親友或寵物面容刺在身上，彷彿祂們還在身邊。日前，有名女網友於臉書和網友分享她和過世愛犬「Sebastian」的溫馨故事，動人情節感動了上萬網友。

女主人用愛陪著狗狗成長 (圖/截自Anna Halcin臉書影片)

和許多人一樣，這名叫Anna的外國網友也將自己的毛小孩紋在身上，但是她的紋身卻非常與眾不同。故事源於6年前，Anna在收容所領養了這隻狗狗，這是她的第一隻狗狗，她將它命名為「Sebastian」。Sebastian非常乖巧也非常依賴Anna，兩個簡直是形影不離，她形容道：「Sebastian像是我的全世界」。但前陣子，狗狗因為心臟疾病離世，讓她非常痛苦。

Sebastian可愛乖巧的模樣永遠留在主人心中(圖/截自Anna Halcin臉書影片)

Sebastian過世後，Anna找了刺青師將狗狗可愛的身影紋在身上。因為Sebastian總是抱著她的手臂撒嬌，於是她將這模樣刺在自己的手臂上，想永遠記得牠撒嬌的可愛身影。對她來說，刺青不僅是一個圖像，更是對狗狗Sebastian滿滿的思念。文一出引發網友熱烈討論，她和已逝狗狗溫馨的故事感動了許多網友，大家紛紛留言表示，「這觸動了我的心」。