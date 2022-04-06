大陸環球網6日報導，美國國防部長奧斯汀5日表示，將烏克蘭與台灣進行比較是錯誤的，罕見地和中國官方表態持相同口徑，即台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者不可類比。對此，大陸相關專家表示，這表明美國一些人清晰地認識到台灣問題在中美關係中的敏感性和重要性，出於實現短期主要戰略目標的考慮，美不希望在台灣問題上產生更大爭議，但無論美國政府如何表態，其絕不會放棄打台灣牌，最新一次對台軍售就是最好的例證。

《環球時報》報導，一名匿名軍事專家指出，美官員刻意迴避將烏克蘭問題與台灣問題作類比，體現了其清晰地認識到台灣問題在中美關係中的敏感性和重要性。其次，在當下美將主要目標放在俄烏衝突問題的大背景下，美官方有意避免過度刺激中方，導致中美圍繞台灣問題的博弈競爭升級，從而避免美在歐洲和亞洲兩向承壓，影響其戰略收益。

北京外交學院教授李海東受訪時也提及了烏克蘭問題對中美關係的影響，「儘管此刻美國政府與國會反覆強調中國是最大的戰略競爭對手，但擺在拜登政府眼前最緊迫的議題是俄烏衝突。因此在目前形勢下，拜登團隊很大機率不希望在台灣問題上和中國有更多的碰撞，甚至在一定程度上存在壓制國內對台議題的不同聲音，以期換取中方在烏克蘭危機和俄烏衝突議題上提供美方想要的協調乃至合作。」

匿名軍事專家提醒，「但需要注意的是，奧斯丁雖承認烏克蘭與台灣對比是錯誤的，看似以理性的姿態和趨同的政策表述傳遞積極信號，但這是出於聚焦實現其短期主要戰略目標的考慮，同時美也通過議員發聲方式展示挺台立場，暗示中方武力解決問題可能面臨的巨大國際壓力和反對聲勢，以此來提醒中方不要輕舉妄動。」

李海東認為，奧斯汀拒絕將俄烏衝突與台灣問題做對比代表的是美國政府的官方立場，但美國國會一些議員對此提出了反對意見，並且透過在國會聽證等場合對拜登政府施加壓力，試圖對美國現有相關政策進行調整。白宮官員和國會議員就政策議題表達不同觀點或產生激烈爭論是美國外交決策過程中的常態性現象，「但不能因為是常態性現象就不去重視，如果要求將俄烏衝突與台灣問題掛鉤的聲音形成足夠大的國內輿論效應，會對白宮相關政策會產生強大壓力，從而使得白宮相關政策可能不得不最終做出調整。」

同日消息，美方將對台灣出售總價值9500萬美元的愛國者專案人員技術協助，以支援愛國者防空飛彈系統。

對此，李海東表示，必須清醒認識到，無論美國政府如何表態，其絕不會放棄打「台灣牌」，最新一次對台軍售就是最好的例證。「在俄烏衝突久拖不決的時候，美國對台軍售一事再次暴露出美國在對中政策和涉台議題上一以貫之的兩面性和虛偽性：一方面奧斯汀對外宣布不做對比，另一方面又不斷以實際行動對台灣議題進行煽風拱火，傳遞出其破壞中國統一進程的不良圖謀。