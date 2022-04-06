中山工商女排獲HVL冠軍，誓師邁向世界盃。(校方提供)

中山工商女排隊贏得HVL高中甲級聯賽最多冠，並締造隊史第3度3連霸，校方6日舉辦慶功暨邁向世界盃冠軍之路傳承活動，球員繞行「冠軍跑道」受到師生英雄式歡呼，學生在操場排出「333」、「HVL」字樣慶祝。

校長林昭億表示，中山工商女排隊戰績彪炳，曾於86至88以及92到94學年度完成3連霸，今年締造隊史第3次3連霸，並以跨季27連勝之姿第14次奪下HVL后冠，也是賽史含男女組最多冠的學校。

慶祝活動上午在中山工商操場登場，曾奪得2004、2008世界冠軍的校友黃家婞和韓俜亭特地出席為學妹們鼓勵，董事長陳國清偕校長林昭億、研發處主任毛阿敏等人率凱旋球隊繞行「冠軍跑道」，接受全校師生慶賀。

現場同時頒獎表揚教練和獲個人獎選手，包括最佳教練獎黃微雯，最有價值球員廖嘉安，最佳舉球員洪家瑤，最佳邊線攻擊球員吳佩茹、陳思妤，最佳自由球員吳閩育。球員們則將冠軍盃獻給學校。

陳國清期勉球隊6月巴西伊瓜蘇舉行的ISF世界中學生排球錦標賽，能再為國家捧回第3座世界冠軍盃。校方則安排學生在操場草皮上排出「333」、「HVL」巨型字樣，凸顯球隊戰績與雄心壯志，空拍畫面相當壯觀。