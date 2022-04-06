為了讓餐旅管理系學生畢業後能無縫接軌就業，義守大學把學校餐廳交給學生親自操作，包含營運規畫、成本管控、訂貨備料，以及餐點研發、販售與服務管理等，讓學生了解餐廳的實際運作方式。擔任總經理的馬來西亞籍大三學生朱雪虹說，能夠在學時就體驗當老闆的滋味，非常難得。

近來每逢中午用餐時間，義守大學實習餐廳就會出現排隊人潮。餐廳內還不時聽到韓語「歡迎光臨」聲，原來，這是觀光餐旅學院餐旅管理學系學生的巧思。

義守大學觀餐學院每學期開設營運實務課程，讓學生自己「開店」當老闆，從菜色設計、廚藝烹飪與營運管理等工作，全由學生一手包辦，這回餐旅系學生推出韓式料理，在校園掀起一股韓流。

餐旅系學生推出的韓式料理品項豐富，有韓式烤肉拌飯、安東燉雞飯與辣炒年糕等菜色，頗受學生歡迎。該校韓籍大一學生張允瑞在品嘗過後，對此讚不絕口，更直呼味道超道地，讓他一解鄉愁。此也令學生團隊相當開心。

不過，校方有提供學生場地、設備，也包辦水電與瓦斯，與實際開店業者得考量最大問題租金、人事成本等還有段差距。校方對此表示，目前先讓學生了解經營餐廳的模式，以及經營餐廳要面對的問題。

義守大學餐廳韓式料理