總統蔡英文多次宣誓要比照國際趨勢在2050年達到淨零碳排，環保署去年預告「氣候變遷因應法」草案，國發會近日也公布淨零排碳路徑，外界預估近日氣候法草案就會送至立法院審議，與此同時立法院也有11個版本草案可能會合併審查，各版本主要差異在於機關權責劃分、碳定價、調適等部分，預估將成為審議時的討論重點。

依環保署預告氣候法草案指出，由行政院國家永續發展委員會協調、分工或整合國家因應氣候變遷基本方針、跨部會相關業務相關決策，並增訂氣候變遷調適專章，也增訂對國內排放源徵收碳費，但並未訂出確切的額度。

多個環團與立委洪申翰合作提出氣候法草案，環境權保障基金會研究員林彥廷說，現行的溫管法問題為層級不夠高，因此建議比照科技會報辧公室成立氣候變遷會報辦公室，管理2030年前9000億元的碳預算，而環保署也應升格為環資部並設立氣候變遷署，至於碳費則應在2030年時符合國際標準的2030年每公噸3000元。

民眾黨團也有提案，民眾黨立委蔡壁如說，民眾黨仍希望由行政院永續會統籌，「就現在的骨幹再新增人力」，但也要求淨零路徑應入法，如2030年禁用四大類一次次用塑膠，2035年碳排減半、禁售燃油機車，2040年禁售燃油汽車、禁用一次性塑膠等，也明定碳費從2023年起徵，起徵費率300元，2025年開徵碳稅，接軌歐盟碳關稅機制，而碳費及碳稅也應用在公正轉型。

民進黨立委洪申翰說，目前單靠環保署難以指揮、協調各部會，而如果再由環保署主責調適工作更註定會失敗，

「氣候法是國民黨本會期優先法案」，國民黨立委洪孟楷表示，政黨可能會輪替、但不變的是淨零的目標，除了修正氣候法外，環境基本法也要一併修正納入氣候變遷；至於碳費費率則應盡速擬定，如果政府態度曖昧，就難以達到減碳成效。

立委邱顯智說，碳定價是淨零路徑中不可或缺的一部分，如何讓市場價格引導轉型外，也是讓排碳大戶負起責任，台灣應盡快動起來；時代力量的落實環境正義的原則，包括政府應召開跨部會研擬碳費或碳稅等機制，如歐美等各國碳定價價格不斷提高落實以價制量，透過碳定價達到減量效果為重要目標。