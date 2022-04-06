任爸（左起）Selina、任媽、任容萱合體推薦《頭七》。（皮諾丘電影提供）

台灣國片正式迎來「恐怖元年」，上映3周、連霸3周票房冠軍的恐怖片《咒》，於清明連假期間再衝出3千萬票房，總成績來到1億3千萬，擠進國片票房影史30強，超越《紅衣小女孩2》、《樓下的房客》；清明連假上映的新片《頭七》，在女主角任家萱（Selina）的加持下，成功接續恐怖片熱潮，票房也突破1600萬。

《咒》導演柯孟融感受到影迷的支持，特地製作沒有放進本片裡的漏網畫面，不論觀眾有沒有看過《咒》，也可以從這刪減內容一探片中神秘力量。像5日釋出第1支「不要想篇」，因為自電影上映以來，許多經典對白變成迷因來源，其中「不要想」更是大家最愛用的一句話。接下來連續4天每天都會有不同的刪減映片釋出，更有意想不到的彩蛋即將出現。

而Selina主演的《頭七》開出1600萬好成績，僅次於漫威英雄片《魔比斯》，空降新片亞軍。Selina片中跟家人疏離，戲外則與家人感情深厚，任爸、任媽除出席電影首映會外，上周末也包場以行動力挺女兒。

任爸更誇Selina演技讓他驚豔，「我全然以為看到非常有經驗的演員在演戲，搭配優秀的導演燈光音效及每1位稱職的演員，自頭到尾完全沒有冷場，驚悚時寒毛豎起，溫馨時眼淚奪眶，最重要的是分秒精彩讓人目不轉睛」，更用3字「棒棒的」給予女兒電影處女秀好評價。

Selina主演鬼片《頭七》周末連假開出1600萬好票房，她在戲外與家人感情深厚，任爸、任媽除出席電影首映會外，上周末也包場以行動力挺女兒，任爸誇女兒演技讓他驚豔，「我全然以為看到非常有經驗的演員在演戲，搭配優秀的導演燈光音效及每1位稱職的演員，自頭到尾完全沒有冷場，驚悚時寒毛豎起，溫馨時眼淚奪眶，最重要的是分秒精彩讓人目不轉睛」，更用3字「棒棒的」給予女兒主演電影好評價。