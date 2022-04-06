韓股周三收低。烏克蘭的不確定性和中國經濟成長的擔憂，加上聯準會官員上調利率的強硬立場，引發人們對全球經濟放緩的擔憂。韓元匯率下跌。

周三南韓KOSPI指數收跌24.17點或0.88%，為2735.03點。今日總交易金額為10.85兆韓元(約89.0億美元)。外資和機構投資人分別賣超5843億韓元和5640億韓元，散戶買超1.13兆韓元。

跟蹤華爾街走勢，南韓市場開盤下跌。美聯準會Lael Brainard警告，要採取強有力措施遏止通膨，也暗示從下個月開始要縮表。

美聯準會預計周三稍晚公布上次會議紀要。

南韓Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，聯準會一位溫和派官員的鷹派發言顯示出，未來將採取更激進的措施，引發人們對經濟放緩的擔憂。市場可能出現暫時性的波動。

烏克蘭的不確定性仍存在，歐盟周二也討論了新一輪的制裁。

隨著新冠病毒激增，中國延長對上海的封鎖，這些管制措施原定在週二解除。

世銀警告亞洲國家，今年有三大風險，分別為烏克蘭危機、聯準會升息，以及中國經濟放緩。

韓股的科技股和化工股領跌。大多數的板塊皆下跌。

三星電子跌1.01%，報6.85萬韓元，股價創近16個月新低。三星SDI跌0.33%，報59.8萬韓元。SK海力士跌1.85%，報53萬韓元。

得益於升息前景，保險股上漲。三星人壽漲0.92%；DB保險漲4.18%。

韓元下跌，收1218.30韓元兌1美元。