頭份市公所為加速各里活動中心更新或新建，將積極規畫自強里社區活動中心改建文教大樓、大亨市地重畫公兒用地興建社區活動中心，以及舊有戶政事務所改建多里聯合活動中心等，部分新建工程已展開招標作業，以實現市長羅雪珠「一里一中心」的政見。
頭份市人口突破10萬人，目前因受惠竹科竹南基地等科技園區新增科技廠，人口仍持續增加中，原有市區有多個里仍沒有自屬里民活動中心，舉辦活動時，仍需要借用其它里民活動中心，頭份市長羅雪珠上任後就將普設里民活動中心列入優先施政期程，期望達到「一里一活動中心」的目標。
其中首先推動新建的頭份社區活動中心，已在月前完工，內部裝修工程並已完成，市公所將擇期舉行啟用典禮，成為頭份里的重要活動據點。
接續下來，市公所決議要在信東路頭份警分局南側，大亨重畫區內的鄰里公園及兒童遊樂場預訂用地，計畫興建中興、文化及蟠桃等3里聯合活動中心，建築設計為3層樓，旁邊並將興建幼兒園、兒童遊憩設施及停車場等設施，作為周邊里民休閒、藝文及學習、集會場所，市公所已規畫在本月分展開招標作業。
另外，位在頭份市和平路的頭份市戶政事務所，因建物已老舊，市公所因而規畫要將原有建物拆除重建，新建物將擴大樓層及容積面積，除了供原有戶政事務所使用外，還將上方樓層規畫成信義等里的聯合活動中心。
市公所對原有的自強里活動中心，也已規畫拆除重建，未來新大樓將容納市立圖書館、長青學苑及自強里活動中心，為地下2層、地上6層的建築，目前本案已列入苗栗縣政府的重大建設設施計畫中，並列入都市計畫個案變更後，將加快招標拆除興建腳步。
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