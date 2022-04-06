頭份市公所計畫在大亨重畫區內興建新的中興里等3里聯合活動中心。（謝明俊攝）

頭份市公所計畫將舊有戶政事務所拆除重建成為信義里等聯合活動中心。（謝明俊攝）

頭份市公所為加速各里活動中心更新或新建，將積極規畫自強里社區活動中心改建文教大樓、大亨市地重畫公兒用地興建社區活動中心，以及舊有戶政事務所改建多里聯合活動中心等，部分新建工程已展開招標作業，以實現市長羅雪珠「一里一中心」的政見。

頭份市人口突破10萬人，目前因受惠竹科竹南基地等科技園區新增科技廠，人口仍持續增加中，原有市區有多個里仍沒有自屬里民活動中心，舉辦活動時，仍需要借用其它里民活動中心，頭份市長羅雪珠上任後就將普設里民活動中心列入優先施政期程，期望達到「一里一活動中心」的目標。

其中首先推動新建的頭份社區活動中心，已在月前完工，內部裝修工程並已完成，市公所將擇期舉行啟用典禮，成為頭份里的重要活動據點。

接續下來，市公所決議要在信東路頭份警分局南側，大亨重畫區內的鄰里公園及兒童遊樂場預訂用地，計畫興建中興、文化及蟠桃等3里聯合活動中心，建築設計為3層樓，旁邊並將興建幼兒園、兒童遊憩設施及停車場等設施，作為周邊里民休閒、藝文及學習、集會場所，市公所已規畫在本月分展開招標作業。

另外，位在頭份市和平路的頭份市戶政事務所，因建物已老舊，市公所因而規畫要將原有建物拆除重建，新建物將擴大樓層及容積面積，除了供原有戶政事務所使用外，還將上方樓層規畫成信義等里的聯合活動中心。

市公所對原有的自強里活動中心，也已規畫拆除重建，未來新大樓將容納市立圖書館、長青學苑及自強里活動中心，為地下2層、地上6層的建築，目前本案已列入苗栗縣政府的重大建設設施計畫中，並列入都市計畫個案變更後，將加快招標拆除興建腳步。