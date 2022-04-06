明天是4月7日「世界衛生日」，副總統賴清德今天表示，全球每年有1300多萬人死於可避免的環境原因，尤其空氣污染所帶來的呼吸道疾病。這幾天，台灣遇到COVID-19疫情的挑戰，他提醒大家，務必落實防疫措施，戴好口罩，達到個人最佳的呼吸防護效果。

賴清德在臉書表示，世界衛生組織將每年的4月7日訂為世界衛生日，今年主題為「我們的地球，我們的健康」，希望大眾關注環境污染、氣候危機對健康造成的影響。

他說，近數十年來，據世界衛生組織估計，全球每年有 1300多萬人死於可避免的環境原因，尤其空氣污染所帶來的呼吸道疾病，是不分國家的健康威脅。這幾天，台灣遇到COVID-19疫情的挑戰，提醒大家，務必落實防疫措施，戴好口罩不僅能降低病毒傳染的可能性，也能達到個人最佳的呼吸防護效果。

明天就是世界衛生日，他邀請大家關注環境與健康議題，「一起為我們的地球盡心力、為我們的健康負責任！」