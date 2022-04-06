瑞典時尚品牌H&M 6日宣布，將於2022年4月11日至4月24日，發起「舊衣回收周」計劃，且為更有效落實永續時尚，自2022年4月22日起，使用紙袋需自付2元，以有效減少紙袋的整體使用量，並推廣更符合永續原則的購物方式，同時H&M也將捐出所有紙袋收益，以支持台灣荒野保護協會。

為鼓勵消費者共同響應舊衣回收活動，H&M推出舊衣回收周加碼活動，至全台H&M門市，不限品牌、不論新舊皆可回收，每回收1袋衣物織品，可獲2張9折電子優惠券，參加遊戲更有機會獲得9折券翻倍送與500元購物金優惠。

H&M指出，去年2021年亞太區回收54萬公斤衣物織品，今年有望再破新紀錄；H&M自2013年起於全球推廣舊衣回收計畫， 全台門市皆設有舊衣回收箱，365天不限品牌、不論新舊的織品類皆可回收再利用，所有回收的衣物與織品至少有95％皆可再次利用，回收衣物織品所得之所有收益皆撥捐H&M基金會，H&M基金會將總盈餘的50％用於紡織物回收技術研究，而另外50％則運用於關注平等及邊緣化團體的社會包容性。

H&M強調，為實踐永續時尚，目前生產服飾所使用的材料80％皆為回收再利用，或是以永續形式採購而來，而服裝中使用的可回收材質比也從5.8％提高到17.9％，目標是2025年達到30％，同時預計於2040年實現淨零碳排放目標。