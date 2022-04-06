De Beers「Natural Works of Art」珠寶閃耀登台，展出70件逾13億的珠寶作品，光是10克拉以上的大顆鑽石就有8顆，其中一顆26.07克拉祖母綠式切割鑽石戒指，不論克拉數、切工、淨度和色澤都是上上之選，是收藏等級的珍稀寶石，要價逾1.5億元，另一顆10.65克拉祖母綠式切割鑽石戒指，融入可拆卸的「皇冠式套裝戒指」設計，主石可單獨佩戴，更添穿戴趣味。

De Beers DB Classic祖母綠式切割鑽石戒指，主石26.07克拉，源自加拿大鑽石礦場，約1.5億元。（De Beers提供）

擁有130年歷史的De Beers是鑽石專業品牌，在波札那、納米比亞、南非和加拿大等地擁有自家鑽石礦場，從寶石礦場開採到珠寶成品一氣呵成，不假外求，可嚴格掌控寶石的品質，尤其是大克拉數的鑽石，甚至可追溯鑽石的產區，詳細記錄鑽石原石的原始資料，不僅買家更有保障，且更有收藏價值。

De Beers Ellesmere Treasure祖母綠式切割鑽石戒指，主石10.65克拉，源自波札那的鑽石礦場，約5600萬元。（De Beers提供）

例如展場最大一顆26.07克拉祖母綠式切割美鑽，即是源自De Beers位於加拿大的鑽石礦區，原石是重達64.94克拉的天然鑽石原石。另一顆主石重達10.65克拉的Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石戒指，主石源自De Beers位於波札那的鑽石礦場，原石重達121.87克拉，美鑽系出名門，自然價值不菲。

De Beers Aura 高級珠寶枕形切割艷彩藍鑽戒指， 0.62克拉。（De Beers提供）

除了大顆鑽石，彩鑽也是珠寶展的美麗集點，由於每一萬顆天然鑽石當中只有一顆彩鑽，讓彩鑽更加珍貴稀有，來台展出的彩鑽作品包括0.62克拉藍鑽戒指、3.08克拉紫鑽戒指、5.11克拉黃橘鑽戒指、1.13克拉深彩紫粉鑽裸石、1.59克拉粉紅鑽裸石、2克拉淺紫鑽裸石等，也是VIP鎖定珍藏的目標。

De Beers Aura橢圓形切割帶粉紅色的紫鑽戒指。（De Beers提供）

De Beers Old Bond Street高級珠寶橢圓形切割艷彩黃橘鑽戒指。（De Beers提供）

De Beers不僅以擁有美鑽自豪，也以擁有珠寶工藝和設計品味著稱，今年全新登場的Natural Works of Art系列高級珠寶，以珍稀天然的美鑽向大自然致敬，如Talisman珠寶就保留未經切割的鑽石原貌，讓人驚嘆大自然鬼斧神工之美。

De Beers Talisman 高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石戒指，115萬5000元。（De Beers提供）

De Beers Talisman 高級珠寶K金雞尾酒鑽石耳環， 252萬元。（De Beers提供）