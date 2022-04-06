De Beers「Natural Works of Art」珠寶閃耀登台，展出70件逾13億的珠寶作品，光是10克拉以上的大顆鑽石就有8顆，其中一顆26.07克拉祖母綠式切割鑽石戒指，不論克拉數、切工、淨度和色澤都是上上之選，是收藏等級的珍稀寶石，要價逾1.5億元，另一顆10.65克拉祖母綠式切割鑽石戒指，融入可拆卸的「皇冠式套裝戒指」設計，主石可單獨佩戴，更添穿戴趣味。

De Beers DB Classic祖母綠式切割鑽石戒指，主石26.07克拉，源自加拿大鑽石礦場，約1.5億元。（De Beers提供）
De Beers DB Classic祖母綠式切割鑽石戒指，主石26.07克拉，源自加拿大鑽石礦場，約1.5億元。（De Beers提供）

擁有130年歷史的De Beers是鑽石專業品牌，在波札那、納米比亞、南非和加拿大等地擁有自家鑽石礦場，從寶石礦場開採到珠寶成品一氣呵成，不假外求，可嚴格掌控寶石的品質，尤其是大克拉數的鑽石，甚至可追溯鑽石的產區，詳細記錄鑽石原石的原始資料，不僅買家更有保障，且更有收藏價值。

De Beers Ellesmere Treasure祖母綠式切割鑽石戒指，主石10.65克拉，源自波札那的鑽石礦場，約5600萬元。（De Beers提供）
De Beers Ellesmere Treasure祖母綠式切割鑽石戒指，主石10.65克拉，源自波札那的鑽石礦場，約5600萬元。（De Beers提供）

例如展場最大一顆26.07克拉祖母綠式切割美鑽，即是源自De Beers位於加拿大的鑽石礦區，原石是重達64.94克拉的天然鑽石原石。另一顆主石重達10.65克拉的Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石戒指，主石源自De Beers位於波札那的鑽石礦場，原石重達121.87克拉，美鑽系出名門，自然價值不菲。

De Beers Aura 高級珠寶枕形切割艷彩藍鑽戒指， 0.62克拉。（De Beers提供）
De Beers Aura 高級珠寶枕形切割艷彩藍鑽戒指， 0.62克拉。（De Beers提供）

除了大顆鑽石，彩鑽也是珠寶展的美麗集點，由於每一萬顆天然鑽石當中只有一顆彩鑽，讓彩鑽更加珍貴稀有，來台展出的彩鑽作品包括0.62克拉藍鑽戒指、3.08克拉紫鑽戒指、5.11克拉黃橘鑽戒指、1.13克拉深彩紫粉鑽裸石、1.59克拉粉紅鑽裸石、2克拉淺紫鑽裸石等，也是VIP鎖定珍藏的目標。

De Beers Aura橢圓形切割帶粉紅色的紫鑽戒指。（De Beers提供）
De Beers Aura橢圓形切割帶粉紅色的紫鑽戒指。（De Beers提供）
De Beers Old Bond Street高級珠寶橢圓形切割艷彩黃橘鑽戒指。（De Beers提供）
De Beers Old Bond Street高級珠寶橢圓形切割艷彩黃橘鑽戒指。（De Beers提供）

De Beers不僅以擁有美鑽自豪，也以擁有珠寶工藝和設計品味著稱，今年全新登場的Natural Works of Art系列高級珠寶，以珍稀天然的美鑽向大自然致敬，如Talisman珠寶就保留未經切割的鑽石原貌，讓人驚嘆大自然鬼斧神工之美。

De Beers Talisman 高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石戒指，115萬5000元。（De Beers提供）
De Beers Talisman 高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石戒指，115萬5000元。（De Beers提供）
De Beers Talisman 高級珠寶K金雞尾酒鑽石耳環， 252萬元。（De Beers提供）
De Beers Talisman 高級珠寶K金雞尾酒鑽石耳環， 252萬元。（De Beers提供）
De Beers Talisman 高級珠寶K金雞尾酒鑽石戒指， 83萬元。（De Beers提供）
De Beers Talisman 高級珠寶K金雞尾酒鑽石戒指， 83萬元。（De Beers提供）

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