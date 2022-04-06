De Beers「Natural Works of Art」珠寶閃耀登台，展出70件逾13億的珠寶作品，光是10克拉以上的大顆鑽石就有8顆，其中一顆26.07克拉祖母綠式切割鑽石戒指，不論克拉數、切工、淨度和色澤都是上上之選，是收藏等級的珍稀寶石，要價逾1.5億元，另一顆10.65克拉祖母綠式切割鑽石戒指，融入可拆卸的「皇冠式套裝戒指」設計，主石可單獨佩戴，更添穿戴趣味。
擁有130年歷史的De Beers是鑽石專業品牌，在波札那、納米比亞、南非和加拿大等地擁有自家鑽石礦場，從寶石礦場開採到珠寶成品一氣呵成，不假外求，可嚴格掌控寶石的品質，尤其是大克拉數的鑽石，甚至可追溯鑽石的產區，詳細記錄鑽石原石的原始資料，不僅買家更有保障，且更有收藏價值。
例如展場最大一顆26.07克拉祖母綠式切割美鑽，即是源自De Beers位於加拿大的鑽石礦區，原石是重達64.94克拉的天然鑽石原石。另一顆主石重達10.65克拉的Ellesmere Treasure高級珠寶鑽石戒指，主石源自De Beers位於波札那的鑽石礦場，原石重達121.87克拉，美鑽系出名門，自然價值不菲。
除了大顆鑽石，彩鑽也是珠寶展的美麗集點，由於每一萬顆天然鑽石當中只有一顆彩鑽，讓彩鑽更加珍貴稀有，來台展出的彩鑽作品包括0.62克拉藍鑽戒指、3.08克拉紫鑽戒指、5.11克拉黃橘鑽戒指、1.13克拉深彩紫粉鑽裸石、1.59克拉粉紅鑽裸石、2克拉淺紫鑽裸石等，也是VIP鎖定珍藏的目標。
De Beers不僅以擁有美鑽自豪，也以擁有珠寶工藝和設計品味著稱，今年全新登場的Natural Works of Art系列高級珠寶，以珍稀天然的美鑽向大自然致敬，如Talisman珠寶就保留未經切割的鑽石原貌，讓人驚嘆大自然鬼斧神工之美。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。