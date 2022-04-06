北市今天停課學生高達7909人，將近8000人，因此開始鼓勵每個學校可以遠距教學就遠距教學。（北市府提供／游念育台北傳真）

疫情持續升溫，台北市長柯文哲表示，北市今天停課學生高達7909人，將近8000人，因此開始鼓勵每個學校可以遠距教學就遠距教學，停課不停學，停課學校可以遠距，沒被停課也鼓勵，可以開始線上教學，沒有強制，另外，清明連假前就宣布4月2日至15日跨班跨校停止，我猜疫情嚴峻4月15日也不會結束。

北市副市長黃珊珊說明，北市校園新增3所學校確診，其中北投區某國小確診有11人，因柔道隊群聚而擴大；另外是內湖區某國小有5人確診，均為同一補習班，兩校皆已全校停課，目前將進一步採檢。