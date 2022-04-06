已連續舉辦二週共計7個假日的「2022高雄內門宋江陣」活動昨(5)日在內門順賢宮絢爛的水舞煙火秀中畫下完美句點，本次為了使宋江陣以多元樣貌吸引更多遊客的關注，用以武會友的Battle精神作為活動主軸，總計40組團隊接力演出，傳統陣頭團隊、創意宋江陣學校團隊及創意街舞、嘻哈音樂互相Battle，帶給觀眾一場融合武術、鼓藝、音樂、舞蹈的豐盛饗宴，讓宋江陣活動不只是廟會，而是集結熱愛家鄉、熱愛台灣傳統民俗文化的民眾，並且加入年輕、創新元素，擴大為內門獨特的表演藝術。

觀光局長周玲妏表示，今年的表演節目突破以往的表演規劃，特別融合創新街舞元素，搶先納入即將成為奧運項目的「霹靂舞」，邀請2022亞運霹靂舞國手孫振一同加入內門宋江陣活動的行列，與臺北市立大學街舞隊共同演出，令人耳目一新；同時，也邀請臺灣戲曲學院、高雄在地的中華藝校、實踐大學、內門國小宋江陣，從傳統基底撞擊出新的流行動力，讓宋江陣不只是宋江陣，期許因新時代的結合而能再吸引更多觀光客來內門欣賞及觀光。而同為高雄出生的知名作詞人許常德，更與B.T.O.D為宋江陣活動創作專屬主題曲「宋江大好」，一曲道破宋江陣的「精、氣、神」，宣揚宋江之美。MV更找來榮獲海內外三大音樂獎項的十鼓擊樂團共同演出，鼓聲與舞點的絕妙搭配，在閉幕式上現場演出更是震撼。

宋江陣活動令人稱讚的文史導覽，今年也不缺席，與羅漢門人文協會、旗美社區大學等單位共同合作，每日推出內門、旗山2線中巴深度文史導覽及順賢宮廟內徒步導覽，包括被視為內門紫竹寺龍脈的信仰中心七星塔，傳統閩南式建築七包三格局、百年歷史的洪家古厝，由三平社區發展協會興建維護、凝聚社區共識及對外推廣宋江文化的橫山宋江館，原址為旗山神社、依鼓山地型而建的鼓山公園、蜂巢式砌石工法的旗山卵石堤防等，參加的民眾均表示熱鬧與知性兼具，非常難忘。羅漢門人文協會洪清池總幹事、旗美社大喜悅山水社林淑貴社長都表示，歡迎對旗山內門地區文史以興趣之朋友預約導覽，讓更多朋友深度體驗內門，愛上內門。