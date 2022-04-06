佩甄（中）辣媽身材，羨煞眾人。（民視提供）

女星佩甄日前上民視《姊妹靚起來》，一出場就被主持人梁赫群爆料，兩人曾是幕後工作的同事，佩甄當時是全辦公室焦點，表示：「佩甄那時候超敢穿，幾十年前就在穿中空裝跟迷你裙。」佩甄也在節目中曬舊照，讓人見識到女大18變。

《姊妹靚起來》日前邀請從小就想當花瓶的以及楊晨熙、空姐陳熙爰、OL子慧，與主持人梁赫群、于子育一起聊聊「五年前我不是長這樣。女明星不想公開的美麗秘密」討論過去的黑歷史，以及分享美麗的秘密。

佩甄在節目中露美背，羨煞旁人，但剛出道的嫩照一曝光，馬上被于子育問「這位農家女是誰」？梁赫群還補槍「身後背景是在鐵工廠上班是嗎？會讓人很想把資源回收拿去給妳」，讓佩甄哭笑不得。

佩甄也分享剛出道接外景節目時遇到的差別待遇，提到錄影時，沒人通知她休息放飯，最後只能吃剩下的便當，還被執行製作當工作人員使喚搬道具，她越講越有感，差點淚灑攝影棚，于子育也馬上給佩甄安慰，表示以前的磨練都是助力。《姊妹靚起來》每周三、四晚10點15分在民視播出。