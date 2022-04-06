阮姓、潘男及武男等3名越南籍移工，去年農曆春節期間邀多名老鄉進公司宿舍慶祝聚餐聊天，康姓宿舍管理員到場驅趕，阮等3人心生不滿，竟輪番用國語、越南語及英文等3種語言飆髒話辱罵康，還比「中指」手勢，康男怒告公然侮辱，台中地院判3人各罰金新台幣6千元，得意服勞役，仍可上訴。

21歲阮男、29歲潘男及36歲武男等3名越南籍移工住在中市神岡區的公司宿舍，他們2021年2月12日凌晨1時邀多名其他外籍移工進宿舍聚餐、聊天慶祝農曆春節，宿舍康姓男管理員聽到吵鬧聲到場趕人。

阮男等3人心生不滿，輪番以中文、越南語及英語等3種語言對康男辱罵髒話，並還對康男豎起右手中指，並以英文飆髒話，康男怒告3人公然侮辱。

阮男3人都承認有罵髒話及舉手指的動作，但阮男否認公然侮辱，辯稱不是針對康男，只是他的「口頭禪」，而且他是比「食指」手勢，並非「中指」。武男辯稱，只對打他小弟的印尼人比「中指」；潘男則供稱，因對方挑釁，他又喝酒才會講髒話及比「中指」手勢，沒有針對任何人，也沒有其他意思。

台中地院法官多次當停播放監視器影像，阮男仍堅稱，他豎起的手指為「食指」，並非「中指」，法官審酌3人否認犯行，也未與康男和解，依公然侮辱罪各判3人罰金6千元。