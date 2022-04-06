今（6）是國民黨高市議員參選領表首日，左楠區新人將5搶1席提名，堪稱一級戰區。擬參選的新人前主播白喬茵、黨代表李昶志已完成領表。（柯宗緯攝）

前主播白喬茵提到，現在是國民黨應當團結對外的時候，大家都說左楠區5位新人競爭激烈，但大家都是團結互相幫忙，從未互相攻擊過。（柯宗緯攝）

34歲李昶志是左楠選區第1位領表的擬參選人，已繳交5萬元作業份，他提到，「希望不見的錢錢可以換成民調初選過關」。（柯宗緯攝）

今（6）日是國民黨高市議員參選領表首日，左楠區5位新人將搶1席提名，堪稱一級戰區。擬參選的新人前主播白喬茵、黨代表李昶志已完成領表，其餘3位前資深媒體人侯亞寧、哈囉市場肉商李鎧名、前立委黃昭順助理莊為傑預計於明天領表。左營、楠梓區黨部表示，希望新人能有君子之爭，民調初選過程和諧。

白喬茵提到，現在是國民黨應當團結對外的時候，大家都說左楠區5位新人競爭激烈，但大家都是團結互相幫忙，從未互相攻擊過。不過，她提到，近日自己一部愚人節影片，惹來側翼團體攻擊，她呼籲網友不要對於女性從政者有這麼多負面、惡毒言論。

34歲李昶志是左楠選區第1位領表的擬參選人，已繳交5萬元作業份，他提到，「希望不見的錢錢可以換成民調初選過關」，自己身為左楠在地青年，此次參選想把過去在立院、高市府服務經驗，換成養分回饋家鄉，有信心能夠贏得民調。

侯亞寧則說，雖然沒有新人加權，對他相當不利，但自己對於地方、市政嫻熟度絕對是最佳，過去曾幫黃俊英、張顯耀輔選過，在左楠有基本盤，再加上曾為媒體人，知道如何監督市政，也對於地方事務有獨到的看法及政策。

近來勤跑基層、活動的李鎧名在左營區哈囉市場賣進口肉品，他強調，自己是庶民代言人，在傳統市場傾聽民意，能真實表達出人民心聲，他笑說「要選明天的好日子再來領表」。

國民黨左營區黨部主委余華淵、楠梓區黨部主委周正雨今天陪同左楠區新人領表，原本希望5人能聯合領表，但今只有白喬茵、李昶志完成領表作業，其餘3人各有考量，預計於明天領表，下周再進行登記。