清明節連續假期結束，交通部高速公路局分析，今年假期國道交通量較去年減少4.3％，但連假首日疏運尖峰，事故件數多達180件，較去年增加43％，幸對整體壅塞狀況並無惡化。

高公局表示，清明節連假肇事件數最高為首日達180件，較2021年同期126件增加43％，影響國道車流甚鉅。所幸事故處理時間多在20分鐘之內，降低事故對整體車流影響。

高公局分析，清明連假每日壅塞比例介於0.6％至2.9％之間，平均為1.9％，與去年清明節連假差異不大。整體而言，雖有局部路段因交通量過度集中或事故、天候等影響而出現壅塞，但不致嚴重壅塞，整體疏導仍發揮一定成效。

國5部分，南向在實施匝道封閉及高乘載管制下，路況大致正常，僅第1日有壅塞情形，第1日南向尖峰日壅塞比例為9％，較去年同期的13％減少4個百分點；北向在實施高乘載管制下，收假日壅塞延時已提早2小時紓解，高乘載管制提前於7時結束，第3、4日北向尖峰日平均壅塞比例為23.5％，與去年同期相近。