印度數位支付大廠Paytm於6日表示，已設定在2023年9月之前，實現損益兩平目標，希望股價不要被自己的商業運作模式給連累。

在背後大金主中國大陸的螞蟻集團，以及日本軟銀撐腰下，Paytm在2021年11月時，在印度最大一樁IPO(股票初次公開發行)中集資約25億美元。不過，市場隨後憂心Paytm的估值太高，股價也一路像溜滑梯似地，到現在僅剩下剛掛牌時不到4成。

Paytm指出，在營運動能、社會貨幣化規模以及營業槓桿方面自豪。若照目前這個勢頭，未來6季中可望達成損益兩平。同時，Paytm的創辦人也說，自己的股票無法出脫，唯有等到Paytm現有市值，超過IPO當時的一段時間之後才有可能。

3月時，Paytm遭到印度央行全面稽查，並禁止新增用戶後，股價一度受到重創。Paytm指出，其App每個月的交易用戶量本季來到新高峰，同時，年增率為41%達7090萬位。

另外，Paytm本季釋出650萬筆左右貸款，總金額在355.3億盧比，大概在4.7億美元。

Paytm是在2010年所創辦，當時名稱是用Pay Through Mobile，提供手機預付儲值服務，後來在2014年推出Paytm Wallet App，目前則是印度最大行動支付平台。