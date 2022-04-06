彰化縣衛生局公布８個足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局今天一口起公布8個足跡，都是國軍感染鏈在清明連假趴趴走，確診者4月2日至4日，包括小林燒烤、金馬路麥當勞及寶雅、尚記餐館、及85度C彰化大埔店、台灣中油、白鳥豆漿、有春海鮮熱炒等店等，集中在金馬和大埔商圈，都已經清消完成。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣新增2例中，來自新北市柔道班群聚傳播鏈，新北體育老師傳染學生友人，返回到彰化探親，與高中生相約到自助洗車店洗機車，過程2人聊天接觸，口罩沒戴好，高中生被隔離，父親也被篩出確診，目前這條傳播鏈，匡列接觸者97人，居家隔離65人，自主健康隔離32人。

但公布的足跡主要是軍營感染，「關西營區」所通報的感染者，發現不僅同車的15名同袍，列為高風險的居家隔離篩檢對象，確診者在休假期間活動力超強，和同袍、昔日同梯聚餐或出遊的足跡，遍及彰化、台中共十多個知名餐飲、購物和景區，所密集接觸人數已超過百人，加上已從成功嶺分發到其他部隊，已擴大匡列，並公布相關足跡，並展開大消毒，呼籲時間內重複到過這些地點，要留心健康自主管理。

彰化縣衛生局公布８個足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局公布８個足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局也公布4月2日及4月4日彰化市內8處足跡，4／2日18時40分-19時35分小林燒烤、19時40分至20時50分麥當勞金馬店；4／3日11時-11時30分在金馬路寶雅、18時50分-19時40分尚記餐廳；4月4日7時45分-8時10分中油彰化中山店、8點10分-8點25分在南郭路白鳥豆漿、8時30分-10時30分在85度C彰化大埔店、18時30分-20時30分有春海鮮熱炒。