基隆「全民防疫愛心篩檢」計畫，6日下午在仁愛區率先發放，17時4240份全數領光，7日上午在七堵區發放，中午12時5165劑也全數發完，許多民眾提早排隊想要領取，卻抱怨拿不到試劑；基隆市長林右昌表示，愛心試劑不是每個人一片，排隊也不一定可以拿到，因試劑總量受到控制。

林右昌說明，日前已經對外說明，中央配發20萬片快篩試劑，市政府安排13萬750片給予民眾使用，將按照里區人口比率10％配發，但未來會視需要滾動式檢討，快篩會有一些偽陽性問題，也會爆量問題，道德風險問題等等，也會需要考量。

林右昌強調，快篩試劑不是每個人一片，而是按照中央配發數量計算，讓民眾索取使用，排隊不一定就能夠拿到，發放數量會受到總量控制，基隆共有37萬人，中央提供20萬片，計畫發放給民眾13萬750片，再怎麼樣都會有人拿不到。

林右昌指出，目前會先把計畫執行完，隨時滾動式檢討，到周五會觀察各區民眾索取狀況，如果踴躍會有進一步發放規畫。

是否持續向中央繼續爭取快篩試劑？林右昌說明，中央流行疫情指揮中心曾說，因為愛心篩檢是專案計畫，未來有會繼續向來努力，也會將數據科學化，提供中央作為後續政策基礎。