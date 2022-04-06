馬來西亞超人氣網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi，糖糖），因擁有美艷外型和火辣身材，加上作風大膽常不吝於秀出傲人上圍，IG吸引超過1700萬粉絲追蹤，不過近日她卻因性感美照踩到越南人底線，受到大批網友抨擊，甚至要她不刪除的話，就滾出越南，引起熱議。

蕭佩兒近日曬出美照，大秀性感「裸臀」，只穿一件丁字褲的她，讓整個渾圓美尻都一覽無遺，火辣尺度破表，未料此舉卻引來越南網友的不滿，因為網友發 現她不僅在被列為世界文化遺產的會安古城進行拍攝，還穿上被視為國服的Ao Dai(音譯為奧黛)，露出整個屁股，讓不少越南網友覺得被冒犯，紛紛湧入她的臉書抨擊。

蕭佩兒在越南古城拍辣照被罵翻。(圖／取自蕭佩兒臉書)

因為Ao Dai通常是女性在參加莊重或喜慶的場合穿得服飾，在越南人心中地位非凡，如今卻被蕭佩兒拿來裸露身材，讓越南網友痛批「請刪除這些照片，請尊重我們越南人，否則就滾出越南」、「我們歡迎妳來越南，但請尊重我國傳統文化，請刪除這些令人反感的照片」、「不反對妳展現性感，但請不要在古城這樣做」、「把照片拿下來！不要用你的廉價形象玷污我們的文化」。

蕭佩兒之前是以清純形象聞名，主要拍攝旅遊Vlog、化妝及生活類短片，近年改走性感風，人氣不減反而持續攀升，現身兼網紅、YouTuber、模特兒，還經營自有化妝品品牌，有「大馬波神」稱號。