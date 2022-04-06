法醫研究所新購的X光勘驗車。(蔣永佑攝)

法務部法醫研究所利用Ｘ光進行法醫檢驗多年，如今更進化發展為以電腦斷層掃描（CT）完成精準的虛擬解剖，協助法醫研判死因。據統計CT影像發現結果，與法醫實際解剖比對，正確率高達97.7％，同時日後還可製作成模擬動畫，供國民法官使用，為此部長蔡清祥也將此列為科技化法務部的重點政策。

法醫研究所病理組組長許倬憲指出，虛擬解剖包括用X光、CT、超音波、MRI等科技方法對遺體進行掃描，具有提升相驗品質、減少不必要解剖、補充解剖不足、加強兒少保護、減少遺體傳染病危害、保存影像及法庭展示等優點。在法醫所一年CT試辦期中，共掃描38案，類型涵蓋疾病、槍擊、刀傷、車禍、窒息、兒童受虐等，對法醫鑑識品質幫助很大。

尤其國人普遍存有死者為大的觀念，許多家屬不捨對過世的家人再行解剖，讓必須查明死因的檢察官和法醫相當困擾，如今透過X光與CT的虛擬解剖，終於能使問題解套。

目前法醫所將在今年全面建置北、中、南法醫CT設備，北區與台大醫學院法醫影像解剖中心合作；中區與台中市民政局合作，並由彰化基督教醫院捐贈功能正常的CT；南部與高雄市民政局合作，由高市聯合醫院撥用預算添購要價不斐的CT，預計今年10月將完成建置，供全國地檢署和法醫使用。