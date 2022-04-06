基隆市居家隔離2273人、自主健康管理283人，今日新增26例，其中24例來自各種不同群聚案衍伸，皆被匡列居隔採檢確診；另2例感染源待釐清。市長林右昌表示，其中1案沒有接觸史、活動史，目前調查中。

基隆新增26例，其中小吃店群聚衍伸3例；中正區某工地衍伸社區群聚8例；教會群聚衍伸4例；物流群聚衍伸3例；二信高中1例；崇右1例；房仲群聚2例；暖暖某麵店家庭群聚1例；感染源待釐清2例；確診者足跡重疊1例。

小吃店群聚增3例皆在原匡列名單中，未有新案例，1例為接觸者，另2例在確診者家庭聚會染疫，工作人員、消費者無新增案例。中正區某工地增8例，皆為原匡列居隔者，有4例家庭群聚；另4例為確診者友人、鄰居；林右昌表示，該社區人際網絡關係密切，民眾互動接觸比例高。

教會群聚衍伸4例，匡列居隔期間確診，林右昌說，教會出現個案時，立即請感控醫師到場勘查，並匡列所有參與教會活動人員居家隔離，其中2例為一家人；另2例為接觸者。物流群聚增3例，1例職場接觸；另2例是確診者家人，都在居隔期間染疫。

學校部分新增2例，二信高中1例、CT值34；崇右1例、CT值21，皆在準備解隔離時採檢確診，無新增個案。房仲相關衍伸案2例，皆為家人間感染；暖暖麵店1例，匡列居隔確診。

另2例感染源待釐清，林右昌指出，1例自行至醫院PCR採檢確診；另1例初步疫調沒有明確接觸史、活動史，釐清中。