不是每個人都能坦然接受另一半的感情史，因此在戀人面前最好不要輕易提起前任。《搜狐網》命理專欄分享，千萬不要跟巨蟹女、金牛女、處女女講到前任，更不要拿她們和前任比較，這樣做不但容易影響2人的感情，還可能讓自己惹禍上身。

1、巨蟹座

巨蟹女內心敏感且較沒安全感，和戀人在一起難免會提到前任，起初她們只是好奇，但真的了解後又會開始傷心，忌妒心讓她們情不自禁和另一半的前任比較，暗自在心裡和對方較勁，擔心自己的缺點會嚇跑另一半，並陷入詭異的循環中。

2、金牛座

金牛女對待感情保守、認真，看似憨厚其實心思十分細膩，自然會在意另一半過去的感情史，但又不想聽到讓自己不開心的事情，她們希望對方和自己一樣專注當下，如果對方老是提起前任，她們就會很不舒服、沒有安全感，開始懷疑是不是離開對方比較好。

3、處女座

處女女對感情有些許「潔癖」，控制慾和占有慾較強，如果知道另一半像愛自己一樣愛過別人，會讓她們有點不能接受，如果另一半總是在她們面前提起前任，就會讓她們感到抓狂且瀕臨崩潰，再加上處女女不擅長表達內心想法，導致她們像個不定時炸彈，隨時都可能爆發。