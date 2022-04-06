台灣女星「安于晴」曾出演多部影視作品，像是《最完美的女孩》、《校花之巔峰對決》、《醉後愛上你》、《鬼拳》等，加上有著一張氣質甜美的臉蛋，因而受到網友關注。

(圖片／JKF提供)

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日前，她在 IG 上傳了 2 張練舞辣照，發文透露自己正在努力學習新才藝，並寫下：「最近很努力練舞💃充實自己，學新才藝。總覺得時間不夠用 ，都快把自己的時間慢慢填滿，好有滿足感」，同時附上在練舞教室的照片，只見她一下躺在地上對著鏡頭放電；一會兒又跪地倒出「渾圓酥胸」，性感畫面曝光後果然掀起討論，吸引網友紛紛狂讚。

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31 歲的安于晴，有著一雙空靈清澈的大眼睛，加上一身白皙肌膚，隨時都自帶完美仙氣，還因此被外界封為「小林依晨」。不只長相出眾，也經常在 IG 上分享各種福利照，大秀酥胸美腿，前陣子還自曝體脂只有 15.9，讓網友相當驚訝。

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除了戲劇演出外，安于晴也常常開直播和粉絲互動，看到網友的留言也會盡量地一一回覆，態度相當隨和親民，也因此累積了大批死忠鐵粉支持。