脫罩唱歌遭北中南開罰 柯文哲：被抓到就罰「沒什麼好抱怨」

台北市長柯文哲3月至台中出席民眾黨活動，席間包括柯文哲有6人上台時因脫口罩違反防疫規定，台中市長盧秀燕今天拍板每人罰3000元，形成「台中市長罰台北市長」，如今再傳高雄也要罰。對此，柯文哲表示，公眾人物被抓到就罰，沒什麼好抱怨。

柯文哲先是遭爆料3月29日出席遶境活動時，因脫下口罩上台高歌，被台北市衛生局開罰3000元，雖然柯宣稱已繳清罰款，但對中央規定頗有微詞，如上台演講不用戴、但唱歌要戴，事後拍照又可脫下，「看那個法也是覺得很怪」。

接著，柯文哲又遭議員爆料，3月26日出席民眾黨華山論壇活動台中場時也脫口罩高歌，盧秀燕今早指出，經查證違法屬實，確定每人開罰3000元，近日就會將罰單寄出。如今柯文哲被爆出3月12日參與華山論壇活動高雄場時也違法防疫規定，高雄市政府擬跟進裁罰。

對此，柯文哲今在下午防疫記者會上表示，該罰就罰，學藝不精就不要怪別人，「公眾人物被抓到就罰，我倒是沒什麼抱怨。」