網通廠建漢科技（3062）今（6）日召開董事會推選新任董事長，由鴻準精密代表人改派李廣益拿下董座席次，會後，隨即由李廣益公布兩位高階主管，由汪修銘擔任建漢執行長及謝漢淵擔任經營管理中心副總經理，新人令於4月6日生效，並隨即就職上任。

鴻海集團持續看好網路通訊的應用發展及廣大商機，這次董事會經由推選後決議由長年深耕網路通訊領域董事李廣益擔任建漢董事長，李廣益隨即公布延攬擁有二十年以上網通產業經驗之高階主管汪修銘及謝漢淵加入經營團隊，未來將針對產品/技術研發、客戶開展、供應商管理及內部組織與系統進行調整及優化。

建漢科技董事長李廣益表示，隨著行動通訊與網路技術的變革與創新，網路產品的發展廣泛大量的應用在生活中，各國政府與歐美企業對於行動寬頻網路應用的基礎建設及至高端的衛星網路應用更是投入大筆資金建置，這對建漢來說是很好的機會同時也充滿著挑戰。建漢看好5G/6G、WiFi-6/7、低軌衛星、AI Edge及雲端等應用與市場商機，其中會持續深化與轉投資公司台揚科技在低軌衛星方面的合作。期望公司在新團隊進駐後儘速完成體質調整，於短時間內翻轉營運績效帶動公司成長。