近期油價波動趨緩，牽動PE買盤對高價抵觸氛圍，報價區間震盪整理，惟PVC、EVA在旺季需求增溫下，報價走堅墊高；PVC維持1,390美元高價，EVA更在供需趨緊情況下，每噸報價突破2,700美元整數關卡，達2,710美元。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）及台聚（1304）、亞聚（1308）營運加分。其中，台塑因具液鹼、PVC一貫布局優勢，受惠利基明顯勝出。

全球去年太陽能裝機量突破150GW，今年預估量200～230GW。受太陽能終端裝機增加、產業鏈產能擴張因素驅動，大陸太陽能級EVA價格今年漲幅逾20％；遠東區EVA報價漲幅也達12％。

分析師表示，EVA報價持穩上揚，發泡級（鞋材用）來到2,870美元/噸，光伏級（太陽能用）持續上漲來到3,100～3,200美元/噸。其中，太陽能終端需求佳，且因同業歲修使貨源緊張，漲勢相對穩健。

廠商認為，EVA膠膜作為太陽能組件的重要輔材之一，價格走勢與太陽能裝機需求緊密相關。太陽能級EVA生產製程複雜，新增產能釋放較慢，高端太陽能級占比較低，受下游需求高成長帶動，行業景氣有望延續。

EVA去年12月底至今年1月初，陸續開出韓國現代、浙江石化產能，一度壓抑EVA高檔拉回整理。目前市場氛圍正向，但第二季還有大陸10萬噸新產投產，追價需求力道仍須觀察。

此外，大陸實施能耗雙控，PVC開工率去年第四季低於70％，近期回升80％之上，市場庫存偏低，VCM供應短缺且原料上漲墊高價格，加上電石漲勢再起，加上大陸短期PVC不至於大幅增產，成本、供給支撐力道穩健。印度進入加工旺季，購料買盤出籠，孟加拉、斯里蘭卡需求接續而上，有利PVC價格走高。