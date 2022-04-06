國發會日前提出2050年淨零減碳路徑，但未具體提出外界關注的2030年減碳目標，引發外界關注，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，台灣占全世界碳排放僅有0.56％，尤其台灣是隨著世界的需求增加而要生產更多晶片，「不要逼產業逼那麼急」，畢竟台灣起步比較晚，或許最後衝刺也是可以，只要淨零的目標一致就可以。

依去年的格拉斯哥聯合國氣候大會（COP26）通過2030年要減少45％碳排的決議，台灣原訂NDC（氣體階段管制目標）2030年僅有減少20％。

林子倫今天參加環團舉辦的「氣候立法與台灣氣候行動的機會之窗」時表示，國發會的淨零排碳路徑、12項戰略中提及如風力／光電、氫能、綠色金融、自然碳匯等，但要把這麼大的東西塞進一個法案很難，因此不能倚靠單一立法，法規也要完成整備。

至於外界關注的碳定價，林子倫說，碳定價機制包括碳費、碳稅、碳市場等外，也包括境外碳權等國際合作機制；而2030年排碳目標？他說，台灣碳排僅占全世界的0.56％，加上台灣應全世界需求生產大量晶片，「因此不用馬上逼產業」，只要淨零的目標一致就可以。

立委洪申翰說，台灣在在國際分工中的角色與如歐美等消費國家有所落差，但也不是不用管國際2030年的目標，認為要再提升目標。

「2030年連要達到20％減碳目標都有困難」，台大風險中心主任周桂田認為，政府應先盤點2030年，如如智慧電網、儲能、碳費、碳稅及電價等可以做的，不能最後又回到因為我國產業等理由說難推動，否則談再多減碳目標恐怕都是在畫大餅。