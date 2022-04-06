花蓮今天公佈新增8例。有4名護理師染疫，1人是之前與慈濟染疫護理師用餐傳染，但早被匡列、足跡單純，另3人中有2人為慈濟開刀房護理師，但並非慈濟院內感染，因3護理師學姊妹相約到市區奧斯卡餐酒館用餐染疫，懷疑是這家餐廳因之前有一染疫超商員工到場消費後陸續已有多人被感染，衛生局要求餐酒館暫時關閉10天，必須徹底大清消才可開放。

衛生局長朱家祥說明今天最新疫情，8例中，其中有1慈濟護理師（案25185），是因之前同為護理師同事與北市就診2歲急診染疫孩童接觸後，因兩護理師摘下口罩用餐時而感染。護理師上個月31日已被匡列居家隔離，4月1日至4日都在防疫旅館隔離，足跡單純，對社區無影響。因北市就診的染疫孩孩童，已造成慈濟2兒科醫師、4護理師受感染。

第二例是30多歲女性（案25187）CT值35.1，是東華大學學生，3日與稍早確診的超商員工（案24686）有見面，因長時間接觸，當天兩點並到超商慈濟門市取貨，也和他沒有戴口罩面對面接觸，研判多次接觸，因而染疫，4日匡列確診。

第三例，同樣與稍早染疫超商員工（案24686）足跡重疊被匡列，發現他曾經到市區奧斯卡餐廳飲酒之後確診。

未料，從奧斯卡餐酒館衍生出，第四、第五以及第六例，其中（案25363、案25362）是慈濟開刀房護理師，與（案25364）在安養機構擔任護理師的3人，都是護理學姊妹，他們在4月3日相約到過市區奧斯卡餐酒館消費，因設有唱歌喝酒放鬆，被感染確診。

朱家祥說，另外，第七例，30多歲女性（案25184），CT值15.3，藝術工作者，也很喜歡去奧斯卡之類的店，4月1那天有去，跟案24686足跡重疊，4日出現發燒症狀，被篩檢初染疫，主要因要出團表演，需要快篩陰性證明，居家快篩陽性，到部花快篩陽性，PCR陽性確診，期間曾到在豐川餐廳跟一桌人一起吃飯，匡列人數多。

這名藝術工作者被感染後，有去掃墓，匡列父親篩檢確診（案25188），CT值33.5，60多歲男性，病毒量低，4月5有出現症狀，咳嗽喉嚨痛發燒，女兒被列為確診，居格PCR陽性，足跡單純。

慈濟醫務秘書李毅也說，因染疫中有兩人是開刀房護理師，院方緊急應變措施，除了召回開刀房醫護、文書等人員篩檢，為確保開刀房沒被污染，也展開多次大清消。導致今早開刀病人時間稍有延宕抱歉。

他說，因為上個月31日收治北市2歲孩童遭染疫傳染，已造成慈濟已造成慈濟2兒科醫師、4護理師受感染，外界對於慈濟或多少有些許不同看法，但他強調，護理人員在職責工作上照顧病人（染疫），相當辛勞，處在風險中，請大眾給予支持。

另外，朱家祥說，因奧斯卡餐酒館跟多人足跡重疊染疫，今天確診8位中，有5位與餐酒館有明確相關性，都是奧斯卡美式餐廳，這是年輕人喜歡去的地方，因吃東西唱歌口罩無法帶好，造成大量感染，衛生局已勒令奧斯卡餐廳暫停營業10天，開業前也必須請環保局進去全面清消確認才能開放。朱家祥還說，疫情持續，呼籲大眾尤其年輕人「夜半病毒多，請趕快回家」。

染疫足跡。（花蓮縣府提供）

染疫足跡。（花蓮縣府提供）

染疫足跡。（花蓮縣府提供）

染疫足跡。（花蓮縣府提供）

染疫足跡。（花蓮縣府提供）

染疫足跡。（花蓮縣府提供）

染疫足跡。（花蓮縣府提供）