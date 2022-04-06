全台首次由學生提出「兒童權利公約國家報告」，雲林縣學生關心4大議題。（張朝欣攝）

雲林縣北港宗聖扶輪社與北港高中、虎尾高中、中正大學等社團、學校共同舉辦「兒童權利公約國家報告培力營」，6日在北港高中進行成果發表會，這是全台首次以學生為主體所提出的「兒童權利公約國家報告」，學生針對隱私權、傾聽權、休息權、身心障礙4大議題進行探討，藉此更了解自身權益。

《兒童權利公約》由聯合國提出，全球有196個國家簽署，是簽署國最多、共識最高的公約，對象為未滿18歲兒童與少年，台灣由政府、學界於2016年首次提出國家報告，2021年第2次報告。北港高中去年10月舉辦「兒童權利公約國家報告培力營」，6日由4組學生進行成果發表會。

第1組學生主題為「傾聽權」，組員表示學生的意見通常會經校方篩選，卻沒有一定的篩選標準，有些不錯的意見被選擇性無視，學生也無管道再據理力爭，希望未來能透過教育、宣導、法規，達成大眾對《兒童權利公約》的普遍認識，以及學生自治的落實。

第2組學生針對「休息權」討論，認為除了1周5天、1天7節的學習課程，早自修、輔導課不應再安排學習課程，學生有休息權與遊戲權，經一定的腦力與體力消耗後，應安排休息時間或休閒娛樂活動，就像大人可安排自己的休息與休閒一樣。

第3組學生強調隱私權的重要性，若於教室安裝監視錄影系統，一舉一動有如犯人被監視，會讓許多學生感到不安，不僅沒有隱私權，更會產生精神上的壓迫。

第4組學生關心身心障礙學生受歧視問題，希望政府能經常在學校舉辦身心障礙講座，健康教育也能加強身心障礙相關課程，讓身心障礙學生可以有「我們都一樣」的感受。