民進黨市議員初選，高雄市第三選區大岡山與第十選區的前鎮小港競爭激烈，「邁向過半大聯盟」的參選人陳慶鴻與黃彥毓近日也抓緊時機爭取鄉親支持，力搏初選過關。暨前（4）日邀請高雄多位幕僚出身的議員發聲相挺，今（6）日特邀台中市議員陳世凱，推薦在地長期服務的大岡山市議員參選人陳慶鴻、前鎮小港市議員參選人黃彥毓。

陳世凱表示，陳慶鴻與黃彥毓兩人和自己一樣都是幕僚出身，長期以來的訓練，正符合在地鄉親的需求。陳慶鴻是邱志偉服務處主任，已在地方超過十年，當幕僚的時間還比自己久，真正在地也尚資深。「議員」二字的職責與重量，莫過於周到的選民服務與專業的議會問政，這兩點都需要長期花時間了解地方；身為立委服務處主任，地方跟中央的溝通更是陳慶鴻的強項，完全不用再花時間適應，立即上手。

陳世凱表示，黃彥毓從2006年跟著陳菊院長的團隊來到高雄，多年來累積豐富的行政經驗。自己已經擔任三屆民意代表，完全了解具備行政部門歷練的重要性，而這就是黃彥毓的強項，十餘年間黃彥毓從地方到中央歷練極為完整，從市政府的多個單位、高雄市黨部主委、中央經濟部都待過，完全知道公部門運作方式，民進黨需要大量的幕僚世代接棒參政，才能將專業與服務帶給高雄市民。

黃彥毓表示，感謝世凱議員特別來高雄幫兩人讚聲，自己在地方跟中央歷練多年，不論是以前的同仁或是現在拜訪遇到的鄉親，都會問自己說怎麼會回來選議員，自己總是笑著說「功夫學夠了，回來報恩」，這就是自己覺得最重要的事情。憑藉著自己在地方跟中央的歷練，公部門的權責分工跟作業流程都已熟捻，當選後必定「馬上上工、馬上服務、沒有蜜月期」。