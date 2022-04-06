Selina（任家萱）為女子團體S.H.E.的團員，在隊內猶如小公主的她個性活潑可愛，讓人忍不住就會喜歡上她，過去Selina曾經歷過火吻和離婚的事件，不過這都沒有打倒她，反而讓她以更開闊和堅定的心去面對生命，而日前Selina也大方認愛比她小7歲的年下男友，她更是分享了男友的暖心言語，讓眾人紛紛表示Selina的男友真的是一位很溫柔的人。

Selina大方認愛圈外男友。(圖/翻攝自資料照)

Selina近日大方認愛年下的圈外男友，她也大方分享對於新戀情的感受，Selina首先提到由於男友是圈外人的關係，因此她希望大家能夠給男友私人空間，她隨後也表示雖然他們是姐弟戀，不過男友的一舉一動都很貼心，就連好友黃子佼也都稱讚Selina的男友很有擔當，表示對方有好好的疼愛和保護Selina，是個愛笑又老實的人。

而Selina也分享男友的溫柔事蹟，她表示有次和男友提到12年前因為火吻留下的印記時，男友向她訴說了一個她從未想過的想法，他認為Selina腿上的印記就像魚鱗一樣，彷彿是美人魚長出了雙腳，而Selina在聽到這樣的註解後也忍不住落淚，她表示自己很喜歡小美人魚，因此聽到對方這樣說她真的很開心，也認為他的說法是她聽過的註解中最美的。

而對於姐弟戀的問題Selina也表示不擔心，她提到任爸的確擔心過兩人年齡的差距，不過他在與對方見面後卻放心許多，任爸認為對方十分照顧Selina，因此相當放心，而Selina也表示人生是自己的，她不會太在意他人的想法，只想隨心的過，也希望大家相信她；最後也祝福Selina，希望她能在愛情的滋潤下過得更開心，始終保有她最動人的笑容。