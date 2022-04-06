跟隨外圍和國際市場氣氛影響，港股周三走低，內地滬深股市也齊開低。

周三香港恆生指數收跌421.79點或1.87%，為22080.52點。國企股(H股)跌162.18點或2.09%，為7608.80點。

受美科技股集體走跌影響，恆生科技指數大跌3.82%，為4587點。美聯準會鷹派發言，壓抑了科技股表現。

騰訊跌2.3%，報381港元；阿里巴巴跌5.4%，報107.6港元；美團跌3.7%，報160.9港元；京東跌4.78%，小米跌2.7%，比亞迪電子跌6%。

運輸股跌4.3%，領跌最多。中遠海控跌8%，京東物流別4.6%，東方海外跌5.7%。

地產股上漲0.92%，為少數上漲的板塊。綠景中國漲32%，禹州集團漲11%，富力地產漲7%。

聯想跌1.1%，報22.89港元。創辦人楊元慶周三指出，未來5年公司將投入研發總金額達1000億人民幣。