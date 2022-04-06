桃園市6日新增17例本土個案，其中13例是居隔陰轉陽，包括凡美工作室2例、新北柔道場3例、聯邦銀行2例、舞蹈班1例、大潭電廠3案，基隆和新北相關個案各1例，另有4例感染源調查中，市府也公布路易莎咖啡、壽山高中體育訓練中心和麥當勞桃園桃鶯店等3疫調足跡。

衛生局長王文彥表示，桃園新增17例本土個案中，13例為居隔期間陰轉陽個案，4例感染源調查中。而居隔期間陰轉陽的個案，大部分發生在桃園的5條傳播鏈中，社區感染風險較低，其中網購電商凡美工作室新增2例（案25048、案25053），與新北柔道場接觸者衍生新增3例（案25051、案25054及案25161）；與基隆確診者接觸再衍生至聯邦銀行者，新增2例（案25049、案25346）；由舞蹈班衍生者新增1例（案25050）；與大潭電廠相關者，新增3案（案25246、案25248及案25343）。

桃園公布新足跡。(市府提供)

另外還有案25342與基隆工地確診者足跡重疊，經匡列採檢確診；而案25347則與新北確診者（案24859）有所接觸，被通知匡列並於4月5日採檢確診。

王文彥說，桃園有另外4例感染源尚在調查中，案25341曾於台北夜店接觸確診者，5日因症就醫檢驗確診。案25247為45歲男性，於3月31日曾至某商務酒店，4月3日出現肌肉酸痛、喉嚨腫症狀，5日得知該酒店有確診者後，家中自行快篩呈陽性，後至醫院採檢陽性確診。案25344為40歲男性、案25345為38歲女性，無相關症狀，5日自行至桃園區中路運動公園採檢站採檢後確診，4人感染源都在調查中。

王文彥說，為減少社區傳播風險，市府持續擴大採檢，4月7日至10日每日上午9時至12時，在桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、觀音區金湖市民活動中心、八德區八德綜合大樓及平鎮區龍岡大操場天幕球場旁，共計開設5處社區採檢站，請市民朋友若足跡與確診者重疊，或自覺有必要，可攜帶健保卡前往採檢，並提醒市民在清明連假後，仍應提高警覺、保持防疫韌性。

新聞處長詹賀舜表示，今也公布桃園個案衛理幼兒園確診女童和成功工商確診學生公共場所足跡，包括3月29日下午至八德區興豐路「Louisa Coffee 路易‧莎咖啡八德興豐門市」；4月1日上午至「壽山高中體育訓練中心」、中午至桃園區桃鶯路「麥當勞桃園桃鶯店」，呼籲足跡重疊者自我健康監測。