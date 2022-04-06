不動產代銷產業龍頭海悅國際（2348）今日公告2022年3月合併營收，受惠賞屋客回流，單月大幅攀升至4.9億元，月增45.49％、年增14.86％，雙雙飆升。

其中代銷收入重返4.76億元，另有認列子公司《微笑海悅》營建收入1,419萬元。累計第一季營收衰退11.3％至10.95億元

海悅表示，3月代銷收入重返4.76億元，年增率11.54％，主要成長動能，來自於農曆春節後新建案推案量成長，帶動全台建案接待中心的來客人數逾千。

海悅表示，海悅3月在全台新建案銷售指標個案，包括有新北市《大同莊園3》、《和峻樹學院》、《榮馥大苑》。

在桃園方面，包括有《大華首捷》、《青上之河》、《亞昕喜徠登》。

在台中，有浩瀚湖濱城》、《大陸豐蒔》、《林鼎樸御》。

至於房市燒燙燙的台南，有《桂田磐古2》、《允將海安》、《湖映白》；另外高雄有《美術白天鵝》、《國城定潮》等銷售表現穩健，推升3月合併營收較上月與去年同期成長。

展望今年，海悅總計在手案量維持2,000億元的高檔水位。包含台北市《聯洋南京復興》、《聯上天母》、《三圓台北之星》；新北市《新潤青樺》、《新莊科達花園》；桃園《昭揚天銳》、《興富發鉑悅》；台中《達麗冶翠》、《慶仁林境》、《元鈞坐忘山》、《鉅陞台灣大道案》、《大華新高鐵段》、《興富發市政新銳》、《興富發鉑金愛悅》；台南《松丹達麗》、《春福武東段》與高雄、《國城友樂市》、《三發仁武澄德段》、《港灣1號院》等，隨著轉投資收益多元佈局，中長期營運正向以待。