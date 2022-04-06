蔡英文約綠縣市首長聊疫情 柯文哲酸：台北、新北沒疫情？ 16:472022/04/06 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡總統官邸談疫情只邀綠縣市長？ 柯文哲「善意解釋」：是討論選舉不是疫情 訂閱影音： 中時新聞網 本土疫情延燒，衛福部長陳時中證實他和部分縣市首長今赴總統官邸討論防疫策略，但不便透露有哪些首長與會，引發外界好奇。 對此，台北市長柯文哲今在防疫記者會時，雖未正面回應自己是否受邀，但他直言總統召集「綠營縣市長」，善意解釋是在討論選舉不是疫情，但若是疫情，難道台北、新北都沒疫情嗎？ 民進黨高雄議員初選 余宗熹批為選舉連朋友都不是 政黨初選淪燒錢競賽 民眾黨提案修法納管 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #疫情 #討論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情升溫 花蓮校園暫不開放校外人士進出 10:152022/04/06 生活 陳時中：疫情還沒到高峰 04:102022/04/06 生活新聞 看到羅智強宣布參選 媒體人不忍了吐一句真言 網：大快人心 07:442022/04/06 政治 柯憂政治干擾專業 陳：懂就趕快做 04:102022/04/06 生活新聞 小琉球疫情升溫 屏縣府解釋救護船消毒需時間 無耽誤 17:092022/04/06 生活 台灣權王－疫情再起 泰博瑞基認購搶手 04:102022/04/06 證券．權證 羅智強選桃園一波三折 前藍委吐露在地「冷酷事實」 17:272022/04/06 政治 因應新疫情 政院決定放寬居家檢疫條件 14:012022/04/06 生活 台灣只是剛開始而已 陳時中曝疫情高峰時間 15:352022/04/06 生活 備戰特首選舉？港政務司長李家超請辭 林鄭：已呈北京 15:392022/04/06 兩岸 頭條揭密》上海封城亂象民怨大爆發 影響外貿經濟才是大問題 03:462022/04/06 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。