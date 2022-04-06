蔡總統官邸談疫情只邀綠縣市長？ 柯文哲「善意解釋」：是討論選舉不是疫情

本土疫情延燒，衛福部長陳時中證實他和部分縣市首長今赴總統官邸討論防疫策略，但不便透露有哪些首長與會，引發外界好奇。

對此，台北市長柯文哲今在防疫記者會時，雖未正面回應自己是否受邀，但他直言總統召集「綠營縣市長」，善意解釋是在討論選舉不是疫情，但若是疫情，難道台北、新北都沒疫情嗎？