19歲李姓女子去年底墜樓慘死，李母懷疑是愛女的李姓同居男友推她下樓害命，怒告殺人，但檢警調查發現，死者有精神相關病史，且生前曾交代後事，屍體也無抵禦傷，更無監視器或證人證明李男行凶，偵結不起訴。

19歲李姓女子和同齡、同姓男友一起住在桃園區一處社區大樓7樓，情侶檔去年11月6日晚間8點多發生口角衝突，不久李女就從頂樓8樓墜樓，緊急送醫急救仍因顱骨粉碎性骨折及創傷性休克而死。

李母獲悉後悲痛不已，懷疑是李男把愛女從高樓推下害命，怒告李男殺人。但檢警調查，現場沒有監視器，也沒有目擊證人看到李男推人，且李男也自願配合警方，同意搜索7樓住處，並未發現任何可疑物品。

李女解剖並未發現有任何抵禦傷、掙扎傷、銳器傷或碰牆傷，傷勢符合高處墜落造成，血液中抗憂鬱及安眠藥物未超標，也無酒精成分，認為墜樓前沒有意識不清或遭人毆打情況，且李母自承愛女生前有憂鬱症病史，有自殘、輕生紀錄，且墜樓前曾傳類似交代後事的訊息給母親及男友，桃檢認為李男罪證不足，予以不起訴處分。